Covid, Spilinga resta blindata: ancora uno stop a messe, feste e attività sportive

Spilinga continua a tenere blindati i propri confini territoriali ed evitare situazioni di socialità per via del preoccupante aumento dei casi Covid in tutto il Vibonese e anche fuori provincia Con ordinanza sindacale, infatti, sono state prorogate le misure del 31 dicembre scorso con la chiusura dei centri sportivi comunali, divieto di commercio ambulante, sospensione mercato settimanale, stop a manifestazioni civili e religiose fino al 21 gennaio.



«Preso atto, dunque, dell’attuale situazione pandemica, e volendo più possibile contenere un aumento dei contagi, il sindaco – si legge in un avviso sui social – ha prorogato stamattina l’ordinanza, le cui nuove misure entreranno in vigore da oggi e fino al 21 gennaio». [Continua in basso]

Ecco in sintesi i provvedimenti: