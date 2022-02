Stazione Vibo-Pizzo-Istituto Nautico: unica soluzione di viaggio

Il biglietto potrà essere acquistato sia come corsa semplice che come abbonamento mensile

«Da oggi sarà possibile acquistare un biglietto, sui canali di vendita di Trenitalia, come unica soluzione di viaggio per la tratta stazione ferroviaria di Vibo/Pizzo – Istituto Nautico di Pizzo». Lo comunicano in una breve nota le Ferrovie della Calabria. «Il biglietto – è scritto -, che potrà essere acquistato sia come corsa semplice che come abbonamento mensile, consentirà a tutti gli studenti di raggiungere, a costi contenuti, la sede scolastica utilizzando un servizio automobilistico calibrato sugli orari di transito dei treni e dell’entrata/uscita dell’istituto Nautico. L’iniziativa – chiude la nota – nasce nell’ottica di incentivare l’accesso ai servizi di Tpl, su impulso della sottosegretaria Nesci e dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Mobilità Orsomarso, d’intesa con Trenitalia».

