Vibo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati apre un conto per donazioni all’Ucraina

La raccolta non è riservata solo alle toghe ma anche ai non iscritti. «Un gesto concreto di solidarietà che risponde alla sensibilità della classe forense vibonese»

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia ha lanciato un’importante e solidale iniziativa a favore della popolazione ucraina devastata dalla guerra, aprendo un conto corrente dedicato alla racconta fondi. Come spiegato in una nota stampa, l’iniziativa è stata «comunicata a tutti gli iscritti, che potranno dare il loro contributo servendosi del conto corrente dedicato. La raccolta fondi, in ogni caso, non è strettamente riservata ai soli avvocati: anche i non iscritti potranno servirsi del conto corrente messo a disposizione dal Coa di Vibo Valentia per donare alle popolazioni ucraine. Naturalmente, i fondi raccolti verranno devoluti servendosi di canali accreditati. Si tratta di un gesto concreto di solidarietà che risponde alla sensibilità della classe forense vibonese, perennemente e scrupolosamente attenta ai temi sociali e umani».

LEGGI ANCHE: Asd Nicotera in campo con i colori dell’Ucraina: il plauso del presidente del Coni Malagò

Comune di Vibo, pronto il piano di accoglienza per i profughi ucraini: coinvolti anche i privati

Bimbi ucraini a Capo Vaticano, “Nuovi Confini”: «Né adozioni, né affidi»