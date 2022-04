Vibo, Pd: «Strade colabrodo per raggiungere le scuole, il Comune faccia qualcosa»

«L’anno scolastico volge al termine e ancora il Comune di Vibo Valentia non ha preso a cuore la questione della strada, che dal Parco delle Rimembranze e dal PalaValentia di viale della Pace conduce a diversi istituti scolastici superiori della città, dotati anche di palestre frequentate di pomeriggio da sportivi di tutte le età». La denuncia arriva dal segretario cittadino del Pd, Francesco Colelli. [Continua in basso]

Nel mirino le erbacce e le buche che costellano la strada in questione:, definita «un sentiero sommerso dalle sterpaglie, con voragini lungo tutto il percorso che rendono quasi impraticabile il transito delle auto delle centinaia di cittadini, lavoratori e studenti, che utilizzano quella strada per arrivare a scuola o a praticare sport. Ancora più grave è la situazione per il traffico pedonale: centinaia di studenti costretti a percorrere una strada completamente dissestata, dove non vi è nemmeno l’ombra di un marciapiede!»

Quindi, l’invito: «L’assessore al ramo prenda immediatamente provvedimenti ed intervenga per ristabilire un percorso dignitoso per lavoratori e studenti. Il Partito democratico intraprenderà tutte le azioni necessarie in seno alla Commissione ed al Consiglio comunale: una strada di un comune capoluogo – conclude Colelli – non può essere simile ad una mulattiera di inizio Novecento».