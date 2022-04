A San Gregorio d’Ippona torna la tradizionale fiera del 25 aprile

Torna a San Gregorio d’Ippona la fiera del 25 aprile. Un appuntamento tanto atteso dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Dalle otto di mattina si aprirà la fiera, ma ci sarà spazio anche alla musica e alle attività per bambini. Per tutta la mattinata, si esibirà la fanfara Fiorita di Rombiolo, mentre alle 20 in piazza Restagno è previsto uno spettacolo musicale. Nel pomeriggio, dalle ore 16 ci saranno animazioni e laboratori per bambini. [Continua in basso]

Ad annunciare l’evento, il sindaco Pasquale Farfaglia che si rivolge in particolare agli ambulanti, invitandoli a partecipare: «Il nostro Comune è lieto di ospitare i venditori ambulanti per contribuire e rendere ancora più caratteristica questa giornata di festa dove si svolgeranno numerosi spettacoli destinati soprattutto a far gioire i bambini e le loro famiglie. Pertanto mi rivolgo ai commercianti affinché partecipino a questa giornata con gli stand ed i prodotti tipici, sicuro che sapremo tutti insieme accogliere i tanti visitatori per rinnovare la tradizione».

