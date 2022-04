Città e ambiente, a Tropea il simposio “RiEvoluzione urbanistica”

Le due giornate di confronto – in programma il 29 e 30 aprile - saranno arricchite dalle prestigiose presenze di studiosi ed esperti

Si svolgerà a Tropea il 29 e il 30 aprile prossimi il Simposio interdisciplinare dal titolo “RiEvoluzione Urbanistica: città e ambiente un binomio indissolubile” a cura della Sezione Calabria dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, presieduta da Domenico Passarelli. L’ambizioso obiettivo dell’ente di alta cultura è di avviare il dibattito per una necessaria riEvoluzione tecnico-scientifica dell’Urbanistica. [Continua in basso]

Le due giornate di confronto saranno arricchite dalle prestigiose presenze di studiosi ed esperti e dai numerosi contributi nazionali già pervenuti, a testimonianza della rilevanza scientifica e sociale dei temi trattati. Negli ultimi anni i temi della Sostenibilità, dell’ecologia e del cambiamento climatico sono diventati di interesse e rilevanza globale a fronte del riscaldamento globale, le cui dinamiche ed effetti sono studiati e raccolti negli Assessment Report dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc). La questione ambientale riguarda, ovviamente, anche la Calabria, regione fragile che necessita di una programmazione urbanistica altamente coordinata e interdisciplinare, in linea con gli indirizzi del Pnrr e del Green New Deal europeo, è per tale ragione che i Giovani di Inu Calabria ne hanno curato l’organizzazione generale con entusiasmo, approvato subito dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea regionale dei soci, riconoscendo l’alto valore culturale e scientifico.

Gli scambi tecnico-scientifici del 29 aprile saranno tenuti da diversi esperti nazionali, rappresentanti delle istituzioni locali e del partenariato pubblico-privato, e spaziano su sei temi riguardanti la gestione integrata delle coste e dei fiumi, la mobilità e trasporto sostenibile, la rigenerazione urbana e accessibilità inclusiva delle città, i nuovi principi per il governo del territorio e le soluzioni integrate per l’agricoltura sostenibile; concludendosi, nella mattina del 30 aprile con una seduta plenaria, i cui atti saranno oggetto di una futura pubblicazione scientifica. Il pomeriggio sarà dedicato allo spazio Giovani, su cui Inu Calabria ha inteso dare grande rilevanza; inizierà con una tavola rotonda riguardante temi di Sostenibilità e a seguire il “Disaster Game”, i ragazzi-giocatori saranno chiamati a destreggiarsi tra vari scenari contraddistinti da un caratteristico disastro naturale. Il gioco consiste nel dotare la propria comunità delle opportune misure di prevenzione e sicurezza; sensibilizzare ad una resa resiliente; offrire strategie finalizzati ad affrontare certe particolari condizioni. Partner dell’evento sono il Comune di Tropea “Borgo dei Borghi 2021”, i dipartimenti DArte e Pau dell’Università Mediterranea, e circa 60 patrocini tra enti accademici, culturali e locali, nonché enti pubblici e comuni e associazioni di categoria e vari partner. Ringraziamenti giunti all’indirizzo del sindaco Macrì e agli sponsor che hanno supportato economicamente l’iniziativa.

