Vibo Valentia celebra la festa della Repubblica – Video

Piazza Martiri d’Ungheria è stata un tripudio di colori. Vibo Valentia ha partecipato infatti numerosa alla festa della Repubblica. Su corso Vittorio Emanuele gli stand espositivi delle Forze di polizia. In piazza municipio lo schieramento delle forze dell’ordine, le autorità istituzionali, militari e religiose della provincia. E tutti i sindaci con la fascia tricolore.

La cerimonia è stata condotta dal vice capo di gabinetto della Prefettura Sergio Raimondo. Hanno sfilato i gonfaloni e le associazioni del territorio sulle note del coro polifonico Musica Nova città di Nicotera. La solenne cerimonia ha preso il via con l’alzabandiera. È toccato poi al prefetto leggere il messaggio del Presidente della Repubblica. [Continua in basso]

Il messaggio del prefetto

Roberta Lulli ha quindi rivolto un pensiero al popolo ucraino: «Una guerra scoppiata nel cuore della civilissima Europa è giunta a violare i principi più sacri del diritto internazionale con lo scopo di negare a un popolo la sua indipendenza, la sua sovranità, l’esercizio della democrazia, la libertà. Non possiamo far finta di niente, non possiamo girarci dall’altra parte nella giornata nella quale si festeggia la Repubblica e i principi sulla quale si fonda. Oggi – ha proseguito – la nostra fattiva e non formale solidarietà non può che andare all’Ucraina e a quanti combattono per difendere nel loro Paese quei valori che noi oggi – ha sottolineato il prefetto – orgogliosamente celebriamo. E va alle comunità ucraine che vivono nel nostro paese e in particolare a quelle che vivono nella nostra provincia». A loro la rassicurazione del prefetto: «Non vi lasceremo mai soli».

«I giovani, la nostra speranza»

Infine un pensiero il massimo rappresentante territoriale del Governo l’ha rivolto ai giovani, «che si trovano ad affrontare un mondo più difficile di quello che abbiamo affrontato noi. Pace, libertà e legalità non sono scontate, rendono più arduo il vostro cammino ma vi possono rendere anche più forti. Voi siete la nostra speranza e per questo i vostri sogni sono i nostri sogni. Mettetecela tutta – ha concluso il prefetto – noi saremo al vostro fianco e faremo fino in fondo la nostra parte».



La cerimonia è proseguita con la spettacolare esibizione dei vigili del fuoco di Vibo Valentia che sospesi sulla torre campanaria hanno steso la bandiera tricolore. Quindi la foto di rito con i sindaci e l’esercitazione delle forze di polizia che hanno simulato un inseguimento con l’arresto grazie all’ausilio di un cane dell’unità cinofila, che ha immobilizzato il fuggitivo tra gli applausi della comunità vibonese ritornata ad aggregarsi, dopo la pandemia, e a vivere una ricorrenza storica.

