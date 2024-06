Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni della Prefettura di Vibo

La cerimonia prenderà il via poco dopo le 9 su corso Umberto I dove saranno allestiti degli stand per poi proseguire durante tutta la mattinata

La Prefettura di Vivo Valentia come ogni anno domani, 2 giugno 2024, ha previsto una lunga cerimonia che durerà per tutta la mattinata in occasione delle celebrazioni dell’Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana. L’ufficio territoriale del Governo, attraverso una nota invita la cittadinanza a partecipare e rende noto il programma delle manifestazioni: