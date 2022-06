Nicotera, presentato progetto da un milione di euro per riqualificare lo stadio

Un milione di euro per cambiare volto allo stadio comunale di Nicotera. È questa l’idea dell’amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, che ha presentato un progetto per la riqualificazione del “Ciccio Lapa”. L’importo, appunto, è di € 1.000.000. Tra gli interventi previsti, anche la realizzazione dell’erba sintetica per il campo da gioco. Ma non solo: si vogliono realizzare anche un campo di calcio a 5 e un parco giochi per diversamente abili.

La presentazione del progetto – fanno sapere da Palazzo convento – è stata possibile «grazie all’impegno del vicesindaco e assessore all’urbanistica, lavori pubblici e ambiente Marco Vecchio, che ha curato la pratica avvalendosi dei finanziamenti del Pnrr componente 3, linea 1.1.1. Servizi infrastrutture sociali, agenzia per la coesione territoriale». Non resta che attendere l’approvazione.