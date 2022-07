San Giovanni di Zambrone, dopo il restauro torna la statua della Madonna: atteso il vescovo

Grande festa in occasione dell'inizio della novena in onore di Maria Santissima del Carmelo. A presiedere la celebrazione sarà monsignor Attilio Nostro

C’è gran fermento a San Giovanni di Zambrone, dove domani avrà inizio la novena in onore della Madonna del Carmelo. Un 7 luglio diverso dagli anni scorsi, però. Tornerà alla comunità, infatti, la statua della Madonna appena restaurata e per l’occasione sarà presente anche il vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro. Con lui, anche una quindicina di parroci. Il vescovo benedirà la statua e darà inizio ai festeggiamenti, che andranno avanti dal 7 al 17 luglio, giorno in cui si ricorda la protettrice del paese Santa Marina.

Domenica 17 si terrà anche la prima edizione della fiera di Santa Marina, promossa dall’associazione nazionale ambulanti. Nelle sere del 16 e del 17 previsti poi i concerti di Alessandro Fiorello, Samuel Malvaso e gli Etnosound.