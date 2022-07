Vibo Valentia, l’Ordine degli Avvocati ha una sua testata online: nasce “Il Foro Vibonese”

Da oggi l’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia si dota di una propria testata online: “Il Foro Vibonese”, consultabile liberamente all’indirizzo internet https://ilforovibonese.it/. Questo progetto editoriale, a carattere settoriale ma con digressioni nella cultura (non a caso la testata reca la dizione “Periodico giuridico-culturale del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Vibo Valentia”), nasce nella «consapevolezza che la comunicazione è la risorsa più potente di cui disponiamo per affrontare le sfide cruciali che la tecnologia ci sta ponendo. L’obiettivo è contribuire al processo di crescita concettuale dell’ordinamento giuridico, tradurlo in servizio per gli addetti ai lavori». [Continua in basso]

Nato per volontà del Consiglio dell’Ordine, che ne è l’editore, “Il Foro Vibonese” ha una struttura editoriale composta da un team di redazione e da un comitato scientifico di notorietà accademica (qui i nominativi completi https://ilforovibonese.it/il-foro-vibonese-e-lorgano-di-informazione-del-consiglio-dellordine-avvocati-di-vibo-valentia/ pagina: ‘chi siamo’). Direttore responsabile è l’avvocato Antonio Scuticchio, già giornalista professionista. Referente per il progetto culturale del periodico è, invece, l’avvocato Domenico Sorace, già presidente del Consiglio dell’Ordine vibonese.

«Il Foro Vibonese – si legge in una nota – consente ai suoi iscritti di interagire, commentando i lavori ivi pubblicati e ponendo questioni agli autori. Sotto ogni articolo, infatti, esiste uno spazio per il forum di discussione. Una palestra critica di diritto, quindi, adibita per questa professione nella quale la connessione e la competitività esigono soluzioni sempre più celeri alla richiesta di tutela dei diritti. I lavori dei redattori sono sottoposti al referaggio dei componenti del comitato scientifico. Il che rappresenta, per i giovani giuristi, un’indubbia opportunità di crescita professionale. La struttura grafica della rivista è composta da sezioni e sottosezioni, che classificano ordinatamente i lavori in base alla categoria di appartenenza».