Sant’Onofrio, successo per il concerto del cantautore calabrese Cosimo Papandrea

Un successo il concerto che si è tenuto ieri a Sant’Onofrio, in piazza Umberto I, organizzato dall’associazione culturale Morsillara e dal Comitato Civico Promotore, con il patrocinio Comune. Si è esibito Cosimo Papandrea, noto cantautore calabrese di Gioiosa Jonica. Tante le persone che ieri hanno ballato in piazza e che si sono divertite a suon di musica. Il cantautore, molto apprezzato soprattutto nel Sud Italia, ha manifestato sin da bambino la sua passione per la musica, soprattutto per quella di matrice tradizionale. A Sant’Onofrio migliaia le persone che hanno aderito all’iniziativa e che si sono riunite nella piazza del paese. [Continua in basso]

Sulla serata il commento dell’amministrazione comunale: «Sant’Onofrio ritorna numeroso in piazza con passione ed entusiasmo dopo lunghi bui anni di stop forzato. L’amministrazione esprime tutta la sua soddisfazione per il grande successo riscosso dalle iniziative organizzate. La promozione di eventi aggregativi e culturali – continua il presidente – rappresenta per noi un punto fondamentale al fine creare comunità e favorire la crescita di una socialità ormai sopita da anni. Ringraziamo ovviamente l’associazione Morsillara, il comitato civico e tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione». Nei giorni scorsi Cosimo Papandrea è stato in diverse altre località della Calabria (Polistena, Seminara, Terravecchia), e quella di ieri è stata la sua undicesima tappa del tour estivo. Ne rimangono altre quindici, che termineranno il 25 settembre.

