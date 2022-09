Morte della piccola Sofia, il sindaco di Serra proclama il lutto cittadino

L’amministrazione comunale di Serra San Bruno ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino a seguito della morte della piccola Sofia, la bimba di 5 anni che lo scorso 23 agosto era stata trasferita d’urgenza dall’ospedale Annunziata di Cosenza al Bambino Gesù di Roma a causa di un’insufficienza epatica acuta: Sofia è morta proprio nell’ospedale pediatrico. Oggi pomeriggio, peraltro, si svolgeranno i funerali della bimba. Nell’ordinanza emessa dal sindaco Alfredo Barillaro si legge che ci sarà l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel palazzo comunale, listata a lutto. Prevista, inoltre, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 17 alle ore 19 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. Quindi, il divieto, nella stessa fascia oraria, di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.