Premio Porto Santa Venere, i promotori soddisfatti: «Evento indimenticabile»

Il resoconto della serata andata in scena al porto di Vibo Marina «È stata una festa per la comunità». Ecco tutti i dettagli su evento e premiati

«Una serata indimenticabile quella della IX edizione del Premio Porto Santa Venere, nella suggestiva baia del porto di Vibo Marina, con un tempo splendido e una piacevole brezza di tramontana; tra le luci rosso e verde dei fanali del porto e quelle delle barche da diporto che lente rientrano allo scalo dalle isole Eolie. Un evento molto importante per tutta la comunità del nostro territorio, che ha partecipato numerosa, insieme a tanti ospiti attenti e partecipativi, all’ascolto delle tre belle storie proposte». L’idea – si legge in una nota stampa – è stata quella di una festa, bella e decorosa, che si incontra in spazi pubblici e dialoga, che sente di voler tutelare la propria identità, di promuovere il proprio territorio, di tutelare l’ambiente, la cultura e la legalità. [Continua in basso]

Premio Porto Santa Venere

«Il Premio Porto Santa Venere – sostengono i promotori – è stata un’occasione che gli intenditori e gli amanti di Vibo Marina non si son lasciati scappare. Anche dopo la fine della serata i presenti si sono intrattenuti in un clima sereno e gioioso. Non è stato un evento qualunque, ma una vera festa della comunità, che ha voluto partecipare numerosa alla serata, abilmente e simpaticamente condotta da due bravi giovani della Pro Loco, Ilenia Iannello e Rosario Carbone, i quali hanno saputo introdurre e far comprendere al pubblico le tre meravigliose storie protagoniste. Molto suggestivi anche i bellissimi spazi musicali del giovane musicista Fabrizio Febbraro, che ha allietato i presenti con le note del pianoforte portato per l’occasione sul posto».

All’evento erano presenti anche il nuovo comandante della Capitaneria di Porto C.F. Luigi Spalluto, il comandante della Stazione navale della Guardia di Finanza maggiore Pasquale Caiazza, il responsabile del settore nautico del distaccamento dei Vigili del fuoco di Vibo Marina Luciano Lo Bianco, il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto “A. Vespucci” di Vibo Marina Giuseppe Sangeniti, il portavoce del Terzo Settore Vibo Valentia Giuseppe Conocchiella, i presidenti delle Pro Loco di Rombiolo, Antonio Sangeniti, e di Pizzo, Vincenzina Perciavalle, con cui la Pro loco di Vibo Marina è gemellata; e ancora rappresentanti delle associazioni e organi di stampa.