Comune di Ionadi e Foglie di Dafne insieme contro la violenza sulle donne

Contrastare le violenze di genere e fornire supporto alle vittime. Con tale obiettivo, l’amministrazione comunale di Ionadi e l’associazione “Foglie di Dafne”, da sempre impegnata attraverso un proprio centro a sostenere donne e minori che subiscono abusi, hanno stipulato un protocollo d’intesa. L’ente locale si impegnerà a «favorire un’attività integrata volta ad arginare e prevenire la violenza nei confronti di donne e minori, avvalendosi degli operatori del terzo settore». Non solo. Si prodigherà a «concorrere all’individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e/o a subire comportamenti di violenza».

Il Comune di Ionadi fornirà dunque supporto concreto al centro e, di riflesso, alle vittime. L’associazione “Foglie di Dafne” è attiva nel Vibonese da anni e aiuta gratuitamente – e soprattutto anonimamente – le donne che subiscono violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o stalking. Si tratta di un fenomeno sociale che dovrebbe essere attenzionato più frequentemente. Basti pensare che secondo le statistiche, ogni 15 minuti una donna è vittima di violenza. Solo nel 2022, i femminicidi in Italia sono stati ben 40. Si auspica dunque che tali iniziative possano prevenire o fermare tempestivamente i reati di genere, che, nella gran parte dei casi, si consumano all’interno delle pareti domestiche.