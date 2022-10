Rimborso libri, a Filadelfia al via le domande: ecco i requisiti

Un aiuto concreto per le famiglie, già alle prese con crisi energetica e bollette alle stelle. Il Comune di Filadelfia comunica che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-23. Ne potranno beneficiare gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado. [Continua in basso]

Una veduta di Filadelfia

Come fare richiesta

Gli interessati potranno inoltrare la richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’ente e dell’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia e farla pervenire entro e non oltre il termine del 30 novembre 2022. La documentazione dovrà poi essere consegnata all’Ufficio protocollo della scuola media. «Il beneficio – evidenzia il Comune nell’avviso – può essere richiesto da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso qualora maggiorenne».

Per accedere al contributo sono necessari alcuni requisiti: