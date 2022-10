“Rinviata a giudizio”, accusa e difesa si confrontano su LaC sul “caso” Natuzza Evolo

Questa sera nuovo appuntamento con “Calabria rinviata a giudizio”. Al centro il “caso” Natuzza Evolo. A mettere “sotto inchiesta” la mistica di Paravati è la nuova puntata del settimanale che analizza cinquant’anni di storia della Calabria.

Il “caso” Natuzza Evolo

A rappresentare l’accusa sarà Gilberto Floriani, già direttore del Sistema bibliotecario di Vibo Valentia. Agnostico, europeista, illuminista, bibliotecario,Floriani vorrà vedere chiaro sui misteri di Natuzza.

La difesa sarà affidata a Riccardo Succurro, presidente del Centro internazionale di studi gioachimiti, già sindaco di San Giovanni in Fiore, studioso, direttore didattico, cattolico, con una formazione di sinistra.

Il ‘giudice’ che dovrà dire una parola conclusiva sull’intera vicenda è la giornalista Alessandra Carrieri.

‘Rinviata a giudizio’ parlerà prima di tutto di fede, un sentimento di devozione verso determinate credenze che vengono normalmente accettate per vere. Carl Jung sosteneva: “Io credo soltanto in ciò che so per esperienza. Questo mette fuori campo la fede. Dunque io non credo all’esistenza di Dio per fede: io ‘so’ che Dio esiste”. In realtà l’uomo da sempre ha avuto il bisogno di dare un senso e una risposta ai tanti misteri della vita e a tutto quello che accade senza una spiegazione logica o scientifica. L’uomo ha bisogno dì trovare risposte, magari nella filosofia o nella religione.