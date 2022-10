A Tropea è ancora estate: sole e caldo e tanta gente in spiaggia

Prosegue l’estate in Calabria, complici le temperature fuori stagione di questo periodo. Un caldo – la colonnina di mercurio è arrivata a segnare anche 27 gradi – hanno incentivato parte della popolazione a recarsi a mare. [Continua in basso]

Non sono pochi i turisti che ancora villeggiano nelle principali località turistiche calabresi, approfittando di alcune strutture e lidi ancora aperti nonostante il calendario indici la data del 23 ottobre. L’iconica spiaggia di Tropea, una delle località balneari più note, è stata meta di numerose persone che hanno approfittato della bella giornata di sole per concedersi un bagno fuori stagione. Ma non solo Tropea. Gente in acqua a godersi la bella giornata di sole anche nelle altre località marine calabresi.

