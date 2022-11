Ricadi, indetta gara d’appalto per la manutenzione delle aree verdi

Il progetto per i lavori da eseguire in due anni è stato approvato dalla Giunta ad aprile scorso. Impegnati allo scopo circa 58mila euro

Con una determina dell’ufficio tecnico, il Comune di Ricadi ha provveduto all’impegno spesa e all’indizione della gara d’appalto per la manutenzione delle aree verdi nel territorio comunale. La Giunta, guidata dal sindaco Nicola Tripodi, aveva approvato il progetto ad inizio aprile. Progetto per la realizzazione del quale ora è stato destinato un importo complessivo (comprensivo di Iva) di 57.950,00 euro. Nella determina, licenziata pochi giorni fa, si legge che è «necessario procedere con urgenza all’esecuzione dei lavori». La somma impegnata servirà a coprire due anni di attività di manutenzione, fino al 2024, ed infatti è da considerarsi a valere sui bilanci di previsione 2022, 2023 e 2024.

La gara d’appalto sarà pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) e seguirà come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso.