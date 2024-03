Verso la Pasqua, a Ricadi tutto pronto per la Via Crucis vivente

Nella suggestiva location offerta da Torre Marrana, la comunità di Ricadi si prepara ad accogliere un evento di profonda spiritualità: la Via crucis vivente. Organizzata dalla Pro loco Capo Vaticano, e patrocinata dal Comune di Ricadi con la collaborazione delle parrocchie locali, l’iniziativa si svolgerà il 26 marzo 2024 (ore 19.00), offrendo un’opportunità unica per riflettere sulla Pasqua e sulle radici della fede cristiana. L’evento, rappresentato dall’Associazione culturale Don Mazza di Pernocari, coinvolgerà la comunità locale ed i visitatori in un viaggio emozionante attraverso la Passione di Cristo. Grazie alla dedizione degli organizzatori e alla partecipazione attiva degli abitanti del luogo, si vivranno i momenti cruciali della storia cristiana, dal tormento di Gesù fino alla sua risurrezione. La sacra rappresentazione si svolgerà lungo il percorso che dalla chiesa di San Nicolò di Ricadi conduce a Torre Marrana. In questo modo, la Pro loco Capo Vaticano intende promuovere valori quali la coesione e la solidarietà nella comunità ricadese. Il sindaco Nicola Tripodi, a nome dell’amministrazione Comunale ha espresso il suo pieno sostegno per l’evento, sottolineando l’importanza di preservare e promuovere le tradizioni culturali e religiose della comunità. Le parrocchie locali hanno manifestato il loro entusiasmo e sostegno per questa iniziativa che rappresenta un momento di unione e di riflessione per tutti i fedeli.

