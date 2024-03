Verso la Pasqua, a Vibo celebrazione eucaristica interforze

In preparazione alla Santa Pasqua, ieri è stata officiata in Vibo Valentia, presso il Duomo di San Leoluca, dal vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea – monsignor Attilio Nostro, alla presenza del prefetto, Paolo Giovanni Grieco e delle altre autorità civili e militari alla sede, una santa messa, concelebrata dai cappellani militari, a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese e allietata dal coro del conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Durante l’omelia il vescovo si è soffermato sulle parole “meraviglia e onore” consegnate dalla liturgia del giorno: meraviglia difronte a quello che avverrà il venerdì Santo con l’affermazione del Cristo che fissa il suo obiettivo non su stesso ma sugli uomini, indicando una strada che non segue la logica umana e onore nel portare il paradosso della Croce dentro l’esperienza di servizio a favore dei cittadini e della società, con la consapevolezza dell’esistenza di qualcosa per cui vale la pena di vivere anche, a volte, a costo dell’estremo sacrificio.

