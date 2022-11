Pizzo, successo per “Visioni in Lab” alla sua prima uscita ufficiale

Prima uscita pubblica ufficiale per l’associazione “Visioni in Lab” che, il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nel dar seguito al progetto “Tutti i volti di un No” (iniziato il 5 novembre 2022 con l’evento tenutosi presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo), alla presenza dei sindaci di Pizzo, Sergio Pititto, di Vibo Valentia, Maria Limardo (accompagnata dell’Assessore alla cultura di Vibo Valentia, Antonella Tripodi) e Capistrano, Marco Martino, ha presentato la mostra “Come eri vestita?” all’interno del Palazzo della Cultura di Pizzo. L’esposizione, per la prima volta nella provincia di Vibo Valentia con il patrocinio della milanese “Libere Sinergie”, ha esposto 17 abiti narranti le storie reali di 17 donne vittime di violenza sessuale, con lo scopo di stigmatizzare quella cultura ancora diffusa che colpevolizza la vittima di violenza per il modo in cui è vestita. Indumenti “di uso quotidiano di ogni donna, a riprova che non esistono abiti che possono provocare uno stupro”, ha sottolineato l’avvocato Gabriella Riga, presidente dell’Associazione, che ha introdotto e coordinato l’evento. [Continua in basso]

Durante l’iniziativa si sono esibiti gli associati Giorgio Schiavone, che ha per l’occasione realizzato e riprodotto un suo brano e Ilaria Amodio, già socia volontaria di un centro antiviolenza di Monza e che, dopo aver interpretato il ruolo di vittima di stupro con un toccante monologo, ha evidenziato che “quella contro la violenza di genere è una causa comune, che ci riguarda e ci accomuna tutti perché è importante che gli uomini per primi prendano posizione per dire una volta per tutte “io non sono questo”, perciò lo denuncio, perciò ne prendo le distanze.” A chiusura dell’evento è stato infine riprodotto il cortometraggio sul “consenso” della vibonese “Cactus film”, di cui sono state protagoniste le ragazze di “Visioni in Lab”, anch’esso intitolato “Tutti i volti di un no”. Il 26 novembre, invece, il progetto dell’associazione è proseguito presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo. A fare gli onori di casa è stato il preside Francesco Vinci, affiancato dalla presidente di “Visioni in Lab”, Gabriella Riga e da Alessia Corigliano (membro del Direttivo) che ha moderato l’evento.

Numerosi e di spessore gli interventi: dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, avvocato Francesco De Luca, alla presidente del Comitato Pari Opportunità del C.O.A. di Vibo Valentia, avvocato Mariella Saverino, soffermatasi sul significato di parità, che non può prescindere dal rispetto ed è “consentire a ciascuno di raggiungere un proprio sogno”. Appassionato e non solo tecnico l’intervento di Marisa Manzini, Sostituta Procuratrice Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, da sempre attenta alla tutela delle donne e alla violenza di genere, che ha analizzato le novità normative della L. 69/2019, c.d. “Codice Rosso” (che ha introdotto quattro nuove fattispecie di reato in materia di violenza di genere), ed evidenziato, numeri alla mano, come non ci sia legge che possa bastare se il cambiamento non si realizza nella mentalità comune, perché “la violenza di genere è qualcosa di più di un reato. E’ qualcosa che è dentro la nostra testa”.