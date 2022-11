La scuola di Sant’Onofrio unica premiata in Calabria per l’iniziativa “Io sono originale”

La scuola secondaria di I grado di Sant’Onofrio è stata oggi protagonista nell’ambito di un evento nazionale. L’istituto è l’unico in Calabria ad essere stato premiato per l’iniziativa “Io Sono Originale”, pensata dal Ministero dello Sviluppo economico e promossa dalla Direzione generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGTPI – UIBM) in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte al Cncu che, in continuità con le precedenti edizioni, promuove una campagna di educazione e sensibilizzazione per coltivare la cultura della legalità, contribuire alla lotta al falso e informare i consumatori in merito ai rischi collegati alla contraffazione. “Io Sono Originale” prevede, tra le diverse attività in programma, due edizioni del “Diario della creatività”, un’iniziativa innovativa che coinvolge le scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema della protezione della proprietà intellettuale e della lotta al falso. [Continua in basso]

Per la prima edizione sono stati raccolti 61 diari, realizzati da istituti scolastici delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Umbria. I ragazzi hanno lavorato sotto la guida dei docenti, assistiti dai referenti locali delle associazioni dei consumatori, alla compilazione del “Creativity Diary” e alla preparazione di messaggi educativi allo scopo di accrescere e consolidare nei loro coetanei una consapevolezza diffusa di quanto la creatività e l’innovazione siano importanti in ogni ambito della vita. Questa mattina la premiazione – in video collegamento -, a cui ha partecipato anche Sant’Onofrio) che è l’unica scuola calabrese ad aver raggiunto il punteggio più alto. A consegnare il riconoscimento, il presidente di Adiconsum Calabria Michele Gigliotti alla presenza degli alunni e del dirigente scolastico Raffaele Vitale.

