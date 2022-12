Al via a Filadelfia la prima edizione del concorso “Un disegno per nonno Pino”

E’ rivolto ai bambini della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia, la prima edizione del concorso “Un disegno per nonno Pino” che la famiglia Teti Serratore ha promosso in memoria di Giuseppe Teti (“nonno Pino”), prematuramente scomparso lo scorso 21 ottobre. Si tratta di un concorso finalizzato a stimolare la creatività degli studenti su alcuni temi specifici. Gli alunni delle classi primarie, infatti, potranno partecipare con disegni tematici, rappresentativi di alcune categorie definite in base ai valori che “nonno Pino” ha sempre promulgato nella sua vita, ovvero “gentilezza”, “agricoltura”, “ingegnosità” e “tradizioni”. Per ogni categoria saranno premiati i primi 3 classificati. I vincitori riceveranno buoni regalo Amazon libri dal valore complessivo di € 320,00. [Continua in basso]

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 19 dicembre 2022, mentre la premiazione si svolgerà il 23 dicembre presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia, dalle ore 10.00 alle 12.30. «Con questo concorso – ha commentato Antonella Teti – vogliamo condividere la memoria del nostro papà, del nostro caro nonno Pino. E’ stato un nonno e un padre esemplare. Un uomo umile, gentile e buono con tutti. Un eroe per i propri nipotini, che hanno dovuto affrontare una perdita inaspettata ed ingiusta».

«E’ stata una persona speciale, un nonno indimenticabile», le parole di Francesco Teti- «Un ringraziamento alla Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nell’accogliere la proposta ed il Comune di Filadelfia per aver espresso il proprio sostegno patrocinando l’iniziativa», ha concluso Mariano Serratore.

