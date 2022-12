Vibo, in vista del Natale celebrazione eucaristica interforze

In preparazione al Santo Natale è stata officiata presso il Duomo di San Leoluca, dal vescovo di Mileto, Nicotera e Tropea, monsignor Attilio Nostro, alla presenza del prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli e numerose altre autorità civili e militari, una celebrazione eucaristica a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese. Durante l’omelia il vescovo, prendendo spunto dal Vangelo, si è soffermato sull’importanza della giustizia e il compimento della stessa secondo misericordia e ha manifestato il suo grazie per quello che si prova a fare insieme tutti i giorni nel tentativo di mostrare alla gente cose e valori che sfuggono agli occhi o alla mente o al cuore. Alla celebrazione religiosa hanno preso parte, tra gli altri, il parroco del Duomo cittadino, don Pasquale Rosano e i cappellani militari della Guardia di Finanza, don Antonio Pappalardo e dei Carabinieri, don Aldo Ripepi. Come da tradizione, prima della benedizione, è stata letta la “Preghiera per la Patria”. La Cerimonia religiosa è stata allietata dal Gruppo Vocale del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diretto dagli allievi del maestro Gianfranco Cambareri.

