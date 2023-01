Filandari, tutto pronto per il corso formativo dedicato all’uso del defibrillatore

Lo scopo è quello di formare cittadini in grado di utilizzare un defibrillatore. Un importante strumento medico in grado di fare la differenza tra la vita e la morte. Sono questi gli elementi alla base del corso blsd, acronimo di basic life support defibrillation ovvero manovre di primo soccorso con l’impiego di un defibrillatore da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco. L’evento si terrà sabato 14 gennaio nei locali dell’ex sala consiliare di Filandari. L’evento è stato fortemente voluto dal Comune e si terrà grazie al fattivo contributo dell’associazione Augustus di Vibo Valentia. Il corso avrà una durata di circa 5 ore, con inizio alle ore 9.00. Il certificato blsd può essere spendibile anche in concorsi pubblici. A guidare i partecipanti, evidenziano i promotori, personale qualificato e abilitato. Previsto un contributo di 40 euro per la partecipazione. Le persone interessate potranno richiedere iscrizione entro il 13 gennaio. Maggiori info disponibili anche sulla pagina social dell’amministrazione comunale di Filandari.

