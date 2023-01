Inaugurato a Vibo Marina il primo parco giochi diffuso

Promosso dall’Associazione Valentia in collaborazione con l’Istituto scolastico Amerigo Vespucci di Vibo Marina, è stato realizzato il primo parco giochi diffuso. «Abbiamo deciso di rimboccarci le maniche – dichiara il presidente Anthony Lo Bianco – per ridare vita ad uno spazio e riportare alla memoria il gioco di strada, dando un tocco di colore al cortile della scuola. Il parco giochi diffuso nasce dal gioco tradizionale di strada, che non prevede installazioni ingombranti ma colorate linee che si fondono con l’ambiente creando nuovi spazi di gioco non invasivi.

I ragazzi hanno avuto tanta fantasia e hanno potuto riscoprire giochi a volte dimenticati. Questo ritorno al gioco di una volta – prosegue – in grado di unire grandi e piccini rientra all’interno di un più grande progetto dedicato al ritorno del gioco all’aria aperta per tutte le famiglie del territorio».

