San Valentino, la Pro loco lancia un contest fotografico per valorizzare Briatico

La festa degli innamorati diventa occasione di promozione del territorio per Briatico. La Pro loco, infatti, ha lanciato il progetto “Briati chi amo?” con lo scopo di valorizzare le bellezze paesaggistiche della cittadina costiera. Il sodalizio guidato da Michele La Piana spiega: «Abbiamo decorato il lungomare, il selfie-point davanti al Conad, l’area marina antistante la Torretta e anche la nostra sede con tanti cuori. Chi vuole, può prenderne uno e scattare una foto in una delle località preferite. Su ogni cuore viene riportata una frase d’amore. Lo scatto dovrà poi essere pubblicato sui social e si dovrà taggare la pro loco di Briatico. Bisognerà usare gli hashtag #prolocobriatico #briatichiamo #briatico #sanvalentino2023». [Continua in basso]

Le foto che otterranno «il maggior numero di “mi piace” verranno usate come foto principale sui nostri profili social per 15 giorni. I partecipanti – aggiunge ancora il referente del sodalizio – avranno tempo fino al 14 febbraio alle ore 23.59». Il contest mira a promuovere l’immagine del paese, a darne un racconto in chiave positiva in linea con le attività finora portate avanti dalla Pro loco. L’organismo, nato ufficialmente un anno fa, si rende ciclicamente promotore di progetti per far conoscere Briatico oltre i confini provinciali. Da qui le iniziative sociali e culturali che hanno contrassegnato i primi 12 mesi dell’ente. In occasione del 14 febbraio, altre iniziative si stanno promuovendo anche nei centri vicini, come il flash mob in programma a Vibo o le romantiche installazioni di Nicotera.

LEGGI ANCHE: Nicotera, arriva la Via dell’Amore: regalo di San Valentino per gli innamorati