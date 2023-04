Autismo, per la Giornata mondiale anche gli edifici nel Vibonese si tingono di blu

Un modo per esprimere vicinanza alle famiglie e mantenere alta l’attenzione sulla necessità di sostegni e politiche adeguate. Angsa Calabria: «La diversità deve essere considerata come un aspetto della società non un problema»

Una luce blu, un segno di vicinanza alle famiglie che ogni giorno si trovano a gestire familiari affetti da autismo. Ma anche un modo per “accendere i riflettori” sull’importanza di avere sostegno da parte delle istituzioni. Con questo spirito si celebra la Giornata internazionale della consapevolezza dell’autismo che coinvolge scuole, enti pubblici e privati, comunità scientifiche e religiose. Diversi Comuni, istituti e associazioni hanno acceso, in vista della ricorrenza, una luce blu. Luce che ha illuminato l’Istituto di istruzione superiore di Tropea, piazza San Carlo a Zambrone, il palazzo comunale di Limbadi, il castello Ruffo di Nicotera.

Troppo spesso i genitori, animati da senso di abbandono ed indifferenza, bussano alle porte delle associazioni raccontando i tanti episodi di discriminazione che continuano a verificarsi. Situazioni tratteggiate dall’Angsa Calabria, l’Associazione nazionale genitori persone con autismo che spiega: «In una società realmente inclusiva, le persone con disabilità e i loro familiari non dovrebbero sentire il bisogno di sottolineare ciò che occorre, tutto dovrebbe essere scontato e garantito se ci fosse una mentalità diversa da quella che alimenta episodi di intolleranza ed esclusione e se si mettesse al centro la persona, il cittadino e non l’etichetta che descrive la condizione che vive».

«Continuiamo a ritenere utile parlare di Autismo in questa giornata – prosegue l’Angsa – fino a quando la diversità non venga considerata uno dei tanti aspetti di una società più equa e non un problema da risolvere, sperando che il 2 aprile possa connotarsi sempre più come una giornata di informazione a favore della Consapevolezza e proposta sempre meno come giornata celebrativa. C’è poco da celebrare, se ancora dal 2007, anno della sua istituzione da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad oggi, ci ritroviamo a dover rivendicare diritti già sanciti dalle Leggi e non garantiti».

