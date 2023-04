Allerta Meteo: scuole chiuse domani a Vibo Valentia

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, degli impianti sportivi e di parchi e ville ricadenti nel territorio di Vibo Valentia per la giornata di domani lunedì 3 aprile.

La decisione arriva a poche ore dall’allerta arancione diramata dalla protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal e che riguarda tutto il versante jonico della Calabria e sul versante Tirrenico reggino, vibonese e catanzarese per la giornata di domani, lunedì 3 aprile. Il bollettino prevede fenomeni temporaleschi che potranno assumere carattere di nubifragio.

