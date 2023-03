Gerocarne: scuole chiuse venerdì per mancanza di acqua

Il sindaco Vitaliano Papillo comunica la sospensione delle attività didattiche per la giornata del 31 marzo su tutto il territorio comunale

Vitaliano Papillo sindaco Gerocarne

Resteranno chiuse per l’intera giornata di domani, venerdì 31 marzo, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Lo rende noto il sindaco di Gerocarne Vitaliano Papillo che nelle scorse ore ha firmato un’apposita ordinanza. Il provvedimento si è reso necessario a causa della rottura della condotta idrica principale che ha determinato la sospensione idrica in tutto il paese del Vibonese. [Continua in basso]

«Considerato che l’interruzione idrica comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici – è scritto nell’ordinanza contingibile ed urgente – e che tale temporanea deficienza comporta una carenza delle misure igienico-sanitarie… si dispone la chiusura delle strutture scolastiche interessate per l’intera mattinata del giorno venerdì 31/03/2023, salvo imprevisti che verranno tempestivamente comunicati, al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie connesse alla mancanza di acqua».

