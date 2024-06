Dal cammino del brigante all’antica arte dei vasai, nuova escursione alla scoperta di Gerocarne

Sarà il borgo dei vasai la prossima tappa dell’appuntamento tra storia e natura promosso dall’associazione “Terre bruniane”. L’iniziativa è in programma il 23 giugno e rientra nel ciclo di eventi pensati per conoscere i borghi calabresi. «Dopo Mileto e Zungri, due realtà che ci hanno riportano indietro nel tempo, la prima tramite il legame imprescindibile con San Bruno, la seconda con la scoperta del suggestivo insediamento rupestre di un antico abitato ricavato dalla roccia viva, con la prossima escursione – evidenzia il gruppo guidato da Giuliana Scordo – vogliamo riportarvi nel presente per respirare il profumo dell’estate ormai alle porte nei nostri boschi».

I cammini del brigante

I partecipanti faranno tappa a Gerocarne, «per percorrere uno dei sentieri de “I cammini del brigante”, il quale attraversa il bosco Morano, ricco di lecci e castagni, un tempo animato dalla attività di numerosi carbonai, famoso per aver dato rifugio al brigante Musolino e per la presenza maestosa della Pietra delle Armi. Completato il percorso e dopo un lauto rifocillamento, guidati dal maestro vasaio Tommaso Papillo visiteremo il centro abitato di Gerocarne per giungere al “Quartiere artigiano dei vasai” dove in un’autentica bottega scopriremo quest’arte praticata qui fin dal Cinquecento e ancora tradizione viva nel cuore del Paese».

Il laboratorio

Il gruppo avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica realizzando, dietro le indicazioni del maestro Papillo, un manufatto in argilla. Insomma un vero e proprio viaggio nel piccolo centro delle Preserre che arricchirà il bagaglio culturale di quanti vorranno prendere parte al progetto: «Anche questo evento è stato realizzato facendo rete sul territorio, infatti, teniamo a ringraziare il sindaco di Gerocarne per la sua collaborazione e aiuto nell’organizzare l’evento, il maestro Vasaio Tommaso Papillo per l’accoglienza nella sua bottega e per la disponibilità dimostrata e in fine, ma non per ultimo, ringraziamo l’Ente Parco delle Serre il quale, come sempre disponibile a sostenere le nostra attività, ha provveduto a sistemare con interventi di messa in sicurezza e manutenzione il sentiero del Brigante tracciato nel comune di Gerocarne, migliorandone la fruibilità per gli escursionisti che lo percorreranno».

L’impegno profuso dall’ente sta portando ottimi risultati in termini anche di accessibilità agli itinerari proposti: «Il Parco, in quest’ultimi anni, si sta spendendo molto per promuovere il territorio, senza lasciare nessuno dietro, valorizzando l’impegno degli enti locali, del volontariato e dell’associazionismo che, anche grazie all’attiva presenza sul territorio della nostra associazione si è diffuso».