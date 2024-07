Gerocarne, approvato il progetto per i lavori di messa in sicurezza delle strade

Bordi pericolosi che sembrano pronti a cedere da un momento all’altro, minacciando anche il transito di chi, sporadicamente o costantemente, si presenta per quelle vie. È ancora precaria la viabilità all’interno del comune di Gerocarne e non viene garantita la giusta serenità ai passanti. Strade fragili e instabili, come se si camminasse attraverso il vuoto. Sono, purtroppo, alcune delle arterie stradali di Gerocarne che richiedono quantomeno una ristrutturazione. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Vivona, non ha trascurato la questione e lo scorso 16 luglio si è riunita approvando il progetto per i lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali. Convocata dunque la giunta nelle persone dello stesso primo cittadino Vivona, del vice-sindaco Antonio La Rocca e del consigliere Matteo D’Elia.

le parole del sindaco Pasquale Vivona

Ecco le parole dello stesso Vivona: «Abbiamo discusso sui lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in una riunione di giunta tenutasi lo scorso 16 luglio e nel quale si è approvato il progetto di fattibilità tecnico/economica riconosciuto in un finanziamento complessivo di 50 mila euro che servirà al rifacimento del manto stradale di alcuni tratti del comune di Gerocarne, da anni dissestati e di conseguenza impraticabili per chi li deve oltrepassare. Mi ritengo molto soddisfatto di questo altro piccolo passo fatto, cercando di portare a termine il lavoro nel più breve tempo possibile».