Covid, non si arrestano i contagi: a Zaccanopoli scuole ancora chiuse

Prorogata per la seconda volta la sospensione delle attività didattiche in presenza. Bambini e ragazzi resteranno in Dad fino al 31 marzo

Resteranno chiuse sino a fine mese, a causa del Covid, tutte le scuole presenti sul territorio comunale di Zaccanopoli. Il sindaco, Maria Budriesi, ha infatti firmato un’ordinanza con cui proroga ancora la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 31 marzo. Una decisione che si rende necessaria dal momento in cui – si legge nel provvedimento del primo cittadino – «la situazione contagi da Covid-19 su tutto il territorio comunale, tra giovani in età scolare e loro congiunti della scuola primaria e secondaria di primo grado, alla data odierna non è migliorata». È la seconda proroga disposta dal sindaco, le scuole sono chiuse infatti da lunedì 14 marzo.

