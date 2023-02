Nicotera, non funzionano i riscaldamenti: due giorni di chiusura per Itis e Liceo

Scuole superiori chiuse domani e lunedì a Nicotera. Lo ha disposto con propria ordinanza il sindaco del centro costiero, Giuseppe Marasco. La decisione, che riguarda il liceo classico “Bruno Vinci” e l’istituto tecnico industriale “Achille Russo”, è stata presa dal primo cittadino in seguito a una comunicazione con cui la dirigente scolastica, Marisa Piro, ha segnalato un «anomalo funzionamento dell’impianto di riscaldamento che non consente lo svolgimento delle lezioni a causa dell’intenso freddo del periodo». Le basse temperature che in questi giorni stanno interessando l’intera regione, con disagi soprattutto nelle aree interne, danno dunque i loro effetti anche in un centro costiero come Nicotera. Liceo e Itis resteranno chiusi sabato 11 e lunedì 13, e non si esclude una proroga in caso di necessità. Nell’ordinanza si comunica comunque che «la problematica sarà risolta in breve tempo dall’intervento di tecnici specializzati che tempestivamente sono stati incaricati dall’amministrazione provinciale competente per la manutenzione di detto impianto».

LEGGI ANCHE: Gelo e forte vento nel Vibonese: nelle Serre disagi e scuole ancora chiuse

Vibo, alla scuola Murmura riscaldamenti ripristinati: arriva una nuova caldaia