Al Tribunale di Vibo Valentia la Santa Messa celebrata dal Vescovo Attilio Nostro – Video

È la prima volta che una funzione religiosa viene officiata nel nuovo Tribunale di Vibo Valentia. È la prima volta che il Vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea Attilio Nostro varca l’ingresso del Palazzo di Giustizia. È la Santa Messa di Pasqua promossa dal presidente dell’ordine degli avvocati di Vibo Valentia: «La presenza del Vescovo – ha detto Francesco de Luca – è per noi motivo di grande orgoglio, poiché la sua testimonianza ci aiuta a riscoprire la forza della speranza, della giustizia e della solidarietà. Quotidianamente – ha aggiunto il presidente dell’ordine degli avvocati – ci mettiamo a disposizione della collettività per concorrere a risolvere i conflitti. [Continua in basso]

Lo facciamo con umanità e passione nel tentativo di fornire una serie di soluzioni a tutte le situazioni di contrasto. Qualche volta ci riusciamo, altre volte no, ma l’impegno e la passione – ha concluso – ce li mettiamo sempre». In prima fila il Procuratore di Vibo Valentia Camillio Falvo, il sindaco Maria Limardo, i rappresentanti delle forze dell’ordine e gli avvocati del foro di Vibo Valentia, garanti dei diritti, giudici coscienziosi e interpreti della Costituzione. A loro è andata la benedizione del Presule: «Che sia una Pasqua di pace e Resurrezione per tutti». Il pensiero del presule è andato a quanti vivono nei luoghi di guerra, agli abitanti dell’Ucraina in particolare, e agli immigrati che sperano in un avvenire migliore.