Stalker condannato a 4 anni e 6 mesi: ha perseguitato un imprenditore di Limbadi con oltre mille messaggi

Il Tribunale di Vibo Valentia ha sentenziato anche in merito all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni

Paolo Caselli, 40 anni, di Ferrara, è stato condannato dal Tribunale Penale di Vibo (giudice Luca Bertola) a 4 anni e 6 mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 2.500 euro, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

L’uomo, già con precedenti penali, avrebbe posto in essere condotte persecutorie e minacce verso un imprenditore di Limbadi, Giuseppe Rizzo, titolare della RizzoRace che si occupa di compravendita di auto storiche. Caselli ha mandato oltre mille messaggi via social e attraverso programmi di messaggistica.

«Se ti incontro per strada quello che rimarrà vivo non sei tu», «Spero che ti venga un cancro e muori»: questi alcuni dei messaggi ricevuti che sono stati allegati alla querela che la Procura della Repubblica di Vibo ha acquisito da due anni fa. «Sono molto contenta della sentenza in quanto il mio assistito Giuseppe Rizzo ha subito un grave danno psichico oltre ad essere stato costretto a cambiare le abitudini di vita per l’attività persecutoria subita», questo il commento dell’avvocato Sabrina Rondinelli.