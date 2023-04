Rigenerazione urbana, la giunta comunale di Vibo approva il Piano degli interventi

Mappa organica degli interventi

“Un nuovo fondamentale passo verso la Rigenerazione urbana è stato compiuto dalla giunta comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Maria Limardo, che su iniziativa dell’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo ha approvato i progetti di fattibilità rientranti appunto nel più ampio programma di Rigenerazione urbana grazie al quale, contando su uno stanziamento totale di 20 milioni di euro già ottenuto, la città e le frazioni potranno presto assumere un nuovo volto”. E’ quanto rende noto l’ente locale che spiega “sia il sindaco Limardo che l’assessore Russo non nascondono la loro soddisfazione all’esito dell’approvazione in giunta dei progetti: si tratta di interventi profondamente interconnessi tra loro – affermano gli amministratori – che sono la risultante di una visione complessiva dell’idea di città, fortemente ancorata ai suoi capisaldi storici ed allo stesso tempo proiettata al futuro. In questo piano, la cultura è intesa come il cardine dello sviluppo: un’idea fondante di recupero, di ricucitura, di ricerca dei luoghi della condivisione, della vivibilità, dell’accessibilità, della bellezza, in cui sono determinanti i temi del sociale, dell’identità, della riconoscibilità e dell’appartenenza, della comunità, della città”. [Continua in basso]

Giovanni Russo

“Nel Piano di rigenerazione urbana tutti i centri abitati, capoluogo e frazioni, saranno interessati da interventi di riqualificazione, di eliminazione di contesti di degrado, di migliorie e in alcuni casi di realizzazione di nuove opere. Alla base – spiega l’assessore Russo – vi è una teoria di interventi coerenti tra loro e in linea di continuità con quelli già avviati o completati, che interessano l’intero territorio di Vibo Valentia. La loro coerenza riguarda il contesto e le connessioni storiche, paesaggistiche, funzionali e verso il mare, grazie ai quali si darà vita ad alcuni concetti chiave: Borgo Futuro, Città 15 Minuti, Zona 30, che mettono la cultura al centro dello sviluppo. Ed ancora, a fare da collante saranno i linguaggi della ricerca identitaria e dei tratti connotanti della città e dei luoghi che la caratterizzano e della comunità che la vive; ed infine le prospettive, con l’idea di un coinvolgimento attivo dei cittadini per accrescere sempre di più il senso di bellezza e comunità della nostra Vibo. Superata questa fase, si procederà nel più breve tempo possibile ad approvare i progetti definitivi ed esecutivi, per arrivare rapidamente all’aggiudicazione dei lavori”.

