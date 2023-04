Tropea, ampliata e ristrutturata la Sala del regno dei Testimoni di Geova

Gli ambienti interni ristrutturati

Si sono conclusi i lavori di ampliamento e ristrutturazione della “Sala del Regno”, il luogo di culto riservato ai testimoni di Geova presenti nel comune di Tropea. L’inaugurazione è fissata per sabato 22 aprile, con un open house in mattinata a cui sono state invitate le autorità cittadine. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale, sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose agli oltre 90 testimoni di Geova e simpatizzanti della zona, in un ambiente moderno e accogliente. «Dopo tanta attesa – ci ha fatto sapere Andrea Caliò, portavoce dei testimoni di Geova per la Calabria -, l’avvio dei lavori ha generato grande entusiasmo e partecipazione fra i testimoni di Geova del posto. Il cantiere è stato allestito ad aprile 2022 e si è concluso a fine estate. L’impegno dei volontari ha permesso il regolare svolgimento dei lavori nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19 e di quelle relative alla sicurezza sui cantieri. Proprio su questo abbiamo registrato commenti positivi anche da parte dei vicini». [Continua in basso]

«Siamo felici – continua Caliò -, di avere adesso un luogo accogliente in cui studiare la Bibbia e ospitare chiunque voglia partecipare alle nostre riunioni». Il direttore dei lavori poi, si è espresso così: «Ho apprezzato molto l’operosità dei volontari e la loro scrupolosità. Mi complimento. Siete una comunità attenta alle norme sulla sicurezza sul lavoro». Alle riunioni che si tengono nelle “Sale del Regno” dei testimoni di Geova si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni. La realizzazione della “Sala del Regno” di Tropea è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti.

