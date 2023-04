A Vibo torna il concorso “Balconi fioriti”: ecco il regolamento

Torna a Vibo Valentia il concorso “Balconi fioriti”, iniziativa promossa dal Comune per abbellire la città e le frazioni coinvolgendo la comunità attraverso il decoro con fiori e piante di balconi, davanzali, vetrine, particolari architettonici e scale. La Giunta comunale nei giorni scorsi con propria delibera ha approvato il regolamento su impulso degli assessorati alla Cultura, al Turismo e Spettacolo e alle Attività produttive. Il concorso è aperto a tutti i cittadini e per questa edizione 2023 avrà durata dal 25 maggio al 30 giugno. La partecipazione è gratuita. [Continua in basso]

Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate – dal 25 maggio al 16 giugno – tramite apposito modulo scaricabile dal sito Comune di Vibo Valentia sezione Bandi e avvisi. Ai partecipanti saranno consegnati appositi cartelli numerati che dovranno essere esposti sui balconi, sui davanzali o sulle strutture partecipanti al concorso. Il regolamento prevede che il giudizio sulle composizioni floreali sia espresso da una giuria presieduta dal sindaco (o un assessore o un consigliere delegato) e da due membri esperti in materia, nominati dal primo cittadino. La giuria effettuerà un sopralluogo dal 19 giugno al 30 giugno, previo appuntamento telefonico.

Ma quali sono i criteri di cui la giuria terrà conto per la valutazione finale? Eccoli: combinazione dei colori dei fiori; originalità della composizione; sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso; recupero e abbellimento di struttura tipica; inserimento del verde nel contesto architettonico; armonia dell’allestimento; composizione con piante stagionali. Sono ovviamente esclusi piante e fiori finti. Per ognuna di queste voci verrà assegnato un punteggio. Si procederà quindi alla redazione della graduatoria e saranno premiati i primi tre classificati. Tipologia di premio, data e luogo di premiazione verranno comunicati successivamente dal Comune.

