Un istituto scolastico di Vibo alle nazionali di “Olimpiadi di Primo soccorso per studenti”

Per il primo anno la Croce Rossa Italiana ha dato vita ad una meravigliosa iniziativa che vede coinvolti tutti gli Istituti scolastici superiori presenti sul territorio nazionale, le “Olimpiadi di Primo soccorso per studenti”. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e voglia di mettersi “in gioco” da parte dell’istituto Itg-Iti di Vibo Valentia, nella persona della dirigente scolastica Maria Grazia Gramendola che ha fortemente creduto nell’iniziativa e delle docenti Laura Manno e Vanessa Denami. “Sin da subito l’istituto si è distinto per impegno e voglia di far propri i sette punti cardine della Croce Rossa, – fanno sapere – in particolare puntando sull’umanità e sulla volontarietà. Nella prima fase della competizione i sette ragazzi della squadra, Colacchio Domenico, D’Elia Rocco Angelo, De Lorenzo Manuel, Galeano Marco, Nowicki Paskal, Pontoriero Fortunato e Stagno Stefano sono stati formati dai volontari del comitato provinciale Cri di Vibo Valentia su tutta la parte teorica, basata sul riconoscimento delle varie patologie, i metodi e i mezzi per intervenire al meglio in caso di emergenza, ma anche sulle manovre di rianimazione manuale e con l’utilizzo del defibrillatore. La fase successiva ha visto l’impegno costante e intenso di ciascun ragazzo sull’intervento pratico con assidui allenamenti, supportati costantemente dai volontari e dalle docenti che non hanno mai lasciato soli i ragazzi, riuscendo a completare una formazione “ad hoc” che poi ha permesso all’istituto Itg Iti di Vibo Valentia di arrivare sul gradino più alto del podio. Nella fase provinciale della competizione i ragazzi hanno svolto un questionario di venti domande aggiudicandosi il primo posto che ha permesso loro di raggiungere la fase regionale di sabato 6 maggio in rappresentanza della provincia di Vibo Valentia. La squadra nella competizione regionale si è cimentata con le manovre di Primo soccorso, riuscendo a gestire al meglio situazioni in scenari simulati, dove Giudici esperti hanno valutato, con apposite schede di punteggio, e decretato che l’Iis Itg Iti di Vibo Valentia è stato il vincitore assoluto che rappresenterà la regione Calabria alle Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti, a Roma il 20 maggio 2023. I ragazzi dell’istituto ITG ITI hanno sbaragliato la concorrenza ottenendo un punteggio di 1099, con i complimenti di tutto il comitato regionale Cri Calabria”.

