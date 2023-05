Fabrizia, torna la tradizionale fiera di Sant’Antonio

Torna anche quest’anno a Fabrizia la tradizionale fiera in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antonio di Padova. Accanto alla festa prettamente religiosa, sono infatti previsti anche momenti di aggregazione e intrattenimento volti a rinnovare antiche tradizioni e a consolidare l’identità culturale e sociale della comunità. Fra questi appunto anche la fiera, che quest’anno si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 giugno, cioè sabato e domenica. Nel centro montano i preparativi sono già in atto: il Comune ha promulgato un avviso rivolto agli operatori interessati a partecipare alla fiera di Sant’Antonio. I commercianti dovranno presentare domanda al Suap (Sportello unico per le attività produttive) del Comune di Fabrizia, allegando i documenti previsti. Il Comune fa sapere che «i commercianti abitualmente presenti occuperanno i posteggi storicamente assegnati nelle edizioni precedenti, mentre per le nuove presenze o per qualsiasi variazione occorrerà rivolgersi alla Polizia locale». Gli assegnatari – è spiegato ancora – oltre al pagamento delle tasse dovute, dovranno mantenere pulito lo spazio attorno alla propria postazione, «raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dall’esercizio della propria attività in appositi contenitori, in modo suddiviso per tipologia di rifiuti (differenziata)». I contenitori, che dovranno essere ben chiusi, saranno poi raccolti dagli operatori comunali. «Il mancato rispetto delle norme e condizioni previste – si avverte -, comporterà l’esclusione per le edizioni successive».

