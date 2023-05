Biblioteca Calabrese, il Comune di Soriano conferma la sua ordinanza di chiusura dei locali

Il Comune di Soriano Calabro, retto da una terna commissariale guidata dal già prefetto Vittorio Saladino, conferma quanto da noi reso noto in merito all’ordinanza di chiusura della Biblioteca Calabrese per gravi irregolarità. Sentiti gli uffici dell’ente locale, gli stessi ci hanno fatto sapere di “non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta e ufficiale della chiusura della Biblioteca Calabrese da parte del direttore o da altri membri. Il Comune, essendo responsabile dell’immobile, è stato quindi costretto a emettere un’ordinanza di “chiusura ed inibizione immediata dell’accesso ai locali della Biblioteca Calabrese fino al ripristino delle condizioni di sicurezza compatibili con le norme di prevenzione incendi in vigore”. La notifica dell’ordinanza comunale di chiusura – precisano ancora dall’ente locale – “è valida dal momento della pubblicazione sull’albo pretorio”. Pubblicazione già avvenuta sin dal 12 maggio scorso.

