Mileto, tutto pronto per la prima edizione di “Portiamo Arte Festival”

A Mileto sta per partire la prima edizione di “Portiamo Arte Festival”. La rassegna culturale viene promossa dell’associazione “Civitas Mileto”, presieduta da Salvatore Pedullà, con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. La due giorni di arte, musica e divertimento si terrà sabato 3 e domenica 4 giugno nel centro storico della cittadina normanna. In campo, tra gli altri, scenderanno artisti provenienti da tutta la Calabria, pronti a rendere con le loro opere pittoriche più belli e dignitosi vecchi portoni, porte e garage di edifici abbandonati, e non solo. A conti fatti, il modo concreto per riqualificare e far emergere dall’oblio alcune zone dell’abitato cittadino. In questa prima edizione saranno una ventina le “tele” da trattare e su cui saranno realizzati i dipinti, e non solo. Quest’anno il tutto si svolgerà a Mileto centro. L’intento degli organizzatori, tuttavia, è di coinvolgere nelle prossime edizioni anche le relative frazioni di Paravati, San Giovanni e Comparni. A poche ore dall’inizio della rassegna, a spiegare i dettagli dell’iniziativa ci pensa il pittore Fortunato Pedullà, artefice dello sbarco di “Portiamo Arte Festival” nella cittadina normanna.

«L’obiettivo della nostra missione – sottolinea al riguardo – è quello di trasformare porte di abitazioni anonime in vere e proprie “opere d’arte”, portando nuova vita a un intero centro abitato. Con il supporto degli artisti coinvolti vogliamo dare alla comunità la possibilità di esprimere la propria creatività e di partecipare attivamente alla riqualificazione del paese. Il tutto – conclude il giovane artista miletese – nella convinzione che questo progetto possa creare un impatto positivo e duraturo sulla vita di tutte le persone coinvolte e degli stessi cittadini miletesi». In entrambi i due giorni, a partire dalle 9 il programma della manifestazione prevede il ritrovo degli artisti e l’avvio e il proseguimento dei lavori. Nell’ambito di “Portiamo Arte in Festival”, tra l’altro, sfileranno per le vie del centro i tradizionali Giganti. Ad allietare la rassegna ci penseranno anche il Dj Rinaldo Occhiato, il cantautore e strumentista Antonio Cocciolo e il corpo di ballo della palestra “Mangone training center”.

LEGGI ANCHE: Ionadi, inaugurata la Biblioteca di comunità “Concetta Pontorieri”

Festa della Repubblica, le iniziative a Vibo Valentia in occasione del 2 giugno