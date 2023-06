Vibo: al Museo del Mare di Bivona evento dedicato alla pesca tradizionale

Domenica 4 giugno, al Museo del Mare nella ex-tonnara di Bivona, si terrà l’evento “La valorizzazione delle tonnare di Vibo e della pesca tradizionale: dal passato il futuro”. Il programma della giornata prevede due momenti: il primo alle 17:30 con la conferenza stampa e l’introduzione dei lavori a cura del dott. Antonio Alvaro, presidente del Flag dello Stretto e seguiranno gli interventi del dott. Fortunato Cozzupoli, direttore del Flag dello Stretto e del dott. Giacomo Giovinazzo, direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria. A concludere saranno il sindaco del Comune di Vibo Valentia, Maria Limardo e l’assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, Gianluca Gallo; nella seconda parte, prevista per le ore 18:30, l’Orchestra Sinfonica della Calabria eseguirà il concerto della tradizione con musiche di Verdi, G. Puccini e G. Rossini. Il Flag dello Stretto ringrazia il restauratore Mario Bomba per l’impegno profuso nel recupero di un vecchio barcone e lo storico Antonio Montesanti per il materiale fornito per la realizzazione dei pannelli espositivi.

LEGGI ANCHE: Educare per amare, gli studenti del “Vespucci” di Vibo Marina al convegno sulla tutela del mare -Video

Educare per amare, si rafforza la sinergia tra LaC, Arma e Università – Video

Vibo, Tonnara di Bivona: il Comune approva il progetto definitivo del Museo del Mare