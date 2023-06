Per anni alla guida delle carceri calabresi, Nazzareno Iannello nominato cavaliere della Repubblica

Si è svolta in occasione della Celebrazione della festa del 2 giugno, la consegna dei titoli onorifici di cavaliere della Repubblica. Per poter essere insigniti del riconoscimento occorre aver compiuto 35 anni ed essersi distinti in campo politico, artistico, lavorativo, sociale o militare. È stato premiato, dopo oltre 40 anni di servizio, il sostituto commissario coordinatore della Polizia penitenziaria Nazzareno Iannello. La segnalazione, fortemente voluta dal direttore Angela Marcello e dal comandante Salvatore Conti, ha superato il vaglio della locale Prefettura innescando l’iter che ha portato all’emissione del titolo onorifico. Nazzareno Iannello, vibonese di Triparni, volontario della Croce rossa, in passato ha rivestito anche incarichi sindacali di caratura regionale. Era andato in pensione lo scorso anno, dopo aver svolto diversi anni di Comando in carceri come Vibo Valentia, Catanzaro e Palmi. Ultimamente ricopriva il delicato ruolo di responsabile dell’Ufficio matricola della Casa circondariale.

