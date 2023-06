Soriano, asilo nido comunale: approvato il progetto definitivo

Con delibera di Giunta comunale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di “Riqualificazione funzionale e Messa in Sicurezza dell’Asilo Nido Comunale in Via Corrado Alvaro”, di Soriano Calabro, finanziato con fondi del Decreto Ministero dell’Istruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, redatto dall’ ingegnere Daniele Mezzica, per l’importo complessivo di euro 495 859,94. La proposta progettuale di riqualificazione del sito è rientrata, a suo tempo, tra quelle finanziabili che nello specifico riguardano: nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedano: demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti; nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia; ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di infanzia; riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell’edificio per la creazione di nuovi posti; riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell’ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti. L’edificio comunale è situato in una zona centrale del paese e, precisamente, in un’area dove sono collocate anche altri plessi scolastici.

