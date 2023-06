A Bivona la tradizionale e attesa festa di Sant’Antonio

La Tonnara di Bivona

Nei giorni 13, 17 e 18 giugno, a Bivona sono in programma i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova. Domenica 11 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, in piazza Tonnara sarà celebrata una Messa solenne seguita da una processione eucaristica per le vie del paese. Per la giornata del 13 giugno è inoltre prevista, sempre in piazza Tonnara, la benedizione dei gigli del Santo di Padova. Sabato 17 giugno, al termine della Santa Messa delle ore 19, verrà inoltre collocata una targa commemorativa in ricordo degli ultimi rais della Tonnara di Bivona, Francesco e Giovanni Canduci. Il programma religioso si concluderà domenica 18 giugno con la Benedizione del Pane seguita dalla processione della statua di Sant’Antonio per le vie del paese. Il programma civile prevede per sabato 17 la salsicciata, la festa del Dolce e, in serata, lo spettacolo per i bambini “Il mondo incantato”, mentre domenica 18 la giornata sarà allietata dal complesso bandistico di Zaccanopoli e dai Giganti di Bivona. In conclusione di serata spettacolo pirotecnico in piazza Marinella e musica etnopopolare con il complesso “Sonu Anticu” in concerto.

LEGGI ANCHE: Al Museo del Mare di Bivona un evento dedicato alla pesca tradizionale

Vibo, Tonnara di Bivona: il Comune approva il progetto definitivo del Museo del Mare

Strada del mare e accessi per Bivona, Stefano Soriano denuncia lo stato di totale abbandono