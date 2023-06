Fidapa, si consuma a Tropea la suggestiva “Cerimonia delle Candele”

Anche quest’anno si è ripetuta la suggestiva “Cerimonia delle Candele”, di fatto l’evento più significativo dell’attività sociale della Federazione italiana donne, arti, professioni e affari. L’incontro della sezione di Vibo Valentia presieduta da Annamaria Figliano si è svolto nel resort “Tui Blue” di Tropea, alla presenza delle socie e di un pubblico numeroso e attento. Il rito di accensione delle candele riveste annualmente un significato ben preciso per la Fidapa. Esso, nello specifico, simboleggia le ambizioni e le opere delle donne contro tutte le discriminazioni di genere e contro le violazioni dei diritti umani. L’incontro ha visto la presenza, tra le altre, della segretaria del distretto Sud-Ovest di Fidapa, Franca Dora Mannarino, e delle presidenti delle sezioni di Catanzaro e Lamezia Terme, Laura Gualtieri e Antonella Centonze. Secondo quanto previsto dall’apposito statuto, l’evento ha preso il via con l’accensione delle candele bianche, simbolo delle federazioni. Successivamente si è proceduto ad accendere le candele blu, in rappresentanza dei Paesi in cui è presente almeno un club associato, e le candele rosa, simbolo delle socie individuali.

La cerimonia si è conclusa con il significativo gesto dell’accensione della candela verde, rappresentante il futuro, compiuto dalla socia più giovane. Con quest’ultimo rito si è voluto ancora una volta riaffermare l’obiettivo primario della Fidapa e delle donne che vi aderiscono, che poi è quello di proseguire con fede, coraggio ed entusiasmo nell’impegno assunto, occupando spazi nella società e aiutando a far nascere un mondo di giustizia e di pace a livello globale. Al termine dell’atto di accensione delle candele sono state presentate le nuove socie della Fidapa di Vibo Valentia, nell’occasione insignite della spilla di rappresentanza. La serata, con sullo sfondo la “Baia di Riaci”, ha previsto anche l’esposizione di alcune opere realizzate dagli artisti dell’associazione “Fior di Loto” e un sano momento conviviale.

