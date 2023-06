Atti vandalici all’anfiteatro di Serra: il sindaco coinvolge i giovani per ripulirlo

Per un numero di giovani che imbrattano e sporcano, ce ne sono altrettanti e anche più, che puliscono e rispettano il territorio in cui vivono. Succede a Serra San Bruno, dove l’anfiteatro comunale è stato oggetto di atti vandalici, in particolare scritte con spray sulle mura di pietra. “Danneggiare, deturpare e imbrattare con vernici a spray muri, edifici, monumenti è un reato e compromette gravemente il tessuto urbano della città, la sua immagine e il suo decoro – ha precisato il sindaco -. L’Amministrazione comunale è sempre stata sensibile e attenta alla lotta contro il degrado urbano e, imbrattare i muri, o qualsiasi altro spazio o immobile pubblico, significa compiere un grave danno al patrimonio di Serra San Bruno”. Così, Alfredo Barillari, denunciato l’accaduto alle autorità competenti, ha lanciato un appello ai giovani: “Rispettate la nostra e la vostra città, aiutateci a tenerla pulita perché soltanto insieme riusciremo a tutelarla e farla splendere come merita”. Il primo cittadino ha inoltre coinvolto molti giovani del posto per il ripristino del sito danneggiato, con l’obiettivo principale di dare un segnale di responsabilità civica a tutti. “Li ringrazio per la partecipazione e per avere raccolto l’invito – ha dichiarato Barillari – se tutti quanti noi teniamo nel modo giusto al nostro territorio allora il futuro sarà sicuramente migliore e non importa se il lavoro deve essere ancora ultimato, ciò che conta di più è il gesto che abbiamo condiviso”. L’anfiteatro di Serra, oltre a essere protagonista di molti eventi culturali e musicali, è anche punto di ritrovo per molti ragazzi che amano trascorrere del tempo e dedicarsi ad alcune attività all’aria aperta proprio nel centrale sito della citta della Certosa.

